11男女涉理大衝突被控暴動　暫還押至明天繼續保釋申請

反修例示威前年爆發，同年11月更蔓延至理工大學校園，大批示威者於校園留守多日，並與警方發生衝突，警方有事後拘捕逾千人，日前再落案控告其中11人暴動罪，並分兩案於今天（2日）在九龍城法院提訊。各被告暫時毋須答辯，控方申請兩案押後至3月12日，屆時將轉介區院答辯。辯方替各被告申請保釋，但控方表示反對，至下午6時法庭仍未能完成處理各人的申請，裁判官嚴舜儀暫把各被告還押至明天繼續審理。

首案被告學生余文博（20歲），被控兩項暴動罪，指他分別於2019年11月17至18日，在香港理工大學及大學外暢運道連同他人參與暴動。他另再被控一項在公眾地方管有攻擊性武器及一項抗拒正當執行職務的警務人員罪，指他於同年11月18日，在理大外康泰徑近暢運道，管有一個能發出雷射光束的裝置，及抗拒警員23249。

另一案10名被告依次是黃貴鴻（22歲，無業）、莫紫微（21歲，女，學生）、許銘晉（20歲，售貨員）、明子軒（17歲，學生）、陳嘉鋒（24歲，售貨員）、方穎雯（26歲，女，文員）、鄭卓琳（22歲，女，無業）、伍秀妮（17歲，女，學生）、謝源紹（24歲，學生）及朱健君（23歲，學生），同被控一項暴動罪，指他們於2019年11月18日，在理大外暢運道連同其他人參與暴動。另謝再被控一項無牌管有無線電通訊器具，指他同日在理大正門附近管有一套無線電收發機。