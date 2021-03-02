新居屋雍明苑現垃圾海後　低層又爆糞渠　居民不敢開窗

將軍澳新居屋雍明苑今年初入伙，東網上月揭發該屋苑驚現垃圾海，事隔不足一個月該屋苑又有「新作」，大廈低層「爆屎渠」，地面平台積存污水，數天都未有人處理。有區議員指，早在兩星期前已接獲居民投訴，有污水更直接湧入單位內，需要通渠處理，發現渠道被大量英泥等建築廢料堵塞，懷疑是有人將裝修廢料倒進馬桶，直斥涉事者缺乏公德心。東網已向房屋署查詢事件。

東網上月初報道，雍明苑今年初疑因大廈垃圾房不勝負荷，致大量垃圾溢出，一度鋪滿大廈外的道路，形成「垃圾海」。豈料事隔不足一個月，近日就有網民大呻，指B座的大廈低層出現糞渠爆裂致有污水流出，「日日臭到不敢開窗」。

其他居民一呼百應，有人留言指擔憂疫情下會加速病毒傳播，涉事部門仍未派人處理，批評政府「無用」；亦有網民將矛頭指向管理處，「講了3日都沒有人處理」，又指在單位不是聞到甲醛就是排泄物氣味，暗諷「呢間管理公司真是不得了」。

該區區議員黎煒棠表示，早在兩星期前已收到居民投訴，當時有污水留到單位內，管理公司委託環保公司到場通渠及抽走污水，發現糞渠塞滿建築廢料，懷疑仍在裝修的單位，有人將廢料倒進馬桶。他表示，管理公司亦已委託建築師，調查是否涉及渠道設計或其他問題所致。