政Whats噏：指區議員會上展示違法標語　黄大仙DO兩度拉隊離場

民主派區議員上任逾1年，但同政府關係一直麻麻，去年政府更向部門發指引，話如果區議員喺會上展示違法標語時，有關代表必須離場，所以上年區議會會議經常出現官員同民政事務專員拉隊離場嘅場面。黃大仙區議會今午(2日)召開大會時，該區民政事務專員(DO)就話區議員劉珈汶(Carmen)喺座位前張貼嘅標語涉違反《基本法》同《港區國安法》，兩度拉隊離場！會議更因為政府部門代表同區議會秘書處離席而難以繼續，最後需要休會處理。

由於47名泛民涉組織或參與去年初嘅民主派「35+」初選被指涉觸犯《港區國安法》，前日(2日)被起訴後，法庭一連兩日繼續審訊案件。Carmen今日開會時喺座位前貼上「欲加之罪，何患無辭」、「磊落做人，一生平安」，「停止政治迫害」及「釋放47人」嘅標語。不過會議開始僅10幾分鐘，DO黃智華就突然指出上述標語涉違法，所以決定同部門代表離席直至對方移除標語。

及後Carmen同其他區議員討論後，認為議程中涉多項民生議題，經衡量後決定先移除標語，等政府部門回應查詢後再作政治表態。事隔20分鐘左右，黃智華再同部門代表進場出席會議，但係當Carmen再次要求其解釋邊句標語違法時，對方就話因為會上繼續討論呢個問題，而第2次離場。

事後Carmen接受查詢時就解釋，張貼標語係為咗提醒在場人士要「磊落做人」，唔明白點解違法，質疑以後係咪咩四字成語都唔講得。佢又話喺會議開始前已經張貼標貼，好驚訝對方好似突然「跳咗掣」咁，又話冇諗過佢哋會拉隊離場。東網已就事件向民政事務總署查詢，正待署方回覆。