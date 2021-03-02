市建局稱原址安置成本太高　土瓜灣公務員樓業主斥混淆視聽

市建局早前展開土瓜灣靠背壟道/浙江街發展項目，有受影響的居民組成關注組並反對有關收購方案，質疑該局提出的現金賠償「買唔返」同區面積相約的單位，而「樓換樓」安排亦令居民利益受損，促當局採用「原址原大」方案，即於日後原址重建地盤內興建安置房屋，提供面積相約的單位。關注組今（2日）批評，該局早前突稱「原址原大」方案成本太高、不可行，屬混淆視聽，要求市建局清楚交代並澄清有關資料。

靠背壟道及浙江街重建項目關注組指出，居民估算「原址原大」方案涉及總開支約為每呎1.5萬港元，包括停車場的建築費用，但市建局收到建議方案後，未有與居民溝通便突然稱按其計算，該方案總開支為每呎3.36萬港元，當中並不包括停車場的建築費用，批評局方企圖製造財政壓力的假象，讓外界誤以為居民是「獅子開大口」。

市建局日前公布開展兩個公務員建屋合作社項目，當中土瓜灣靠背壟道/浙江街發展項目預計2030/31年落成。該項目地盤總面積達17.65萬平方呎，提供2500個單位，當中南面約三分之一樓面面積會預留作興建公營房屋，並會重新規劃部分美善同道及江蘇街，地面設步行街，地下則設購物街，貫通沙中線日後啟用土瓜灣站的兩個出入口。