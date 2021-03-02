法庭欲通宵審47泛民不果　張國鈞斥毋須過急應分批處理

47泛民發起或參與去年民主派「35+」初選人士，被指違反《港區國安法》，被落案起訴「串謀顛覆國家政權罪」，昨日(1日)於西九龍法院提堂，法庭原計劃通宵審理涉案的47名被告，惟至今晨(2日)約1時50分，有被告不適暈倒送院，法庭才在近2時半決定休庭至今早11時半再續。對於有關案件的處理手法，有法律界人士批評法庭今次略為操之過急，時間管理上有改善空間，認為涉及《港區國安法》的案件更應謹慎處理，建議可分數日完成案件的保釋申請，這樣對各方都較為公平。

身兼立法會司法及法律事務委員會主席的律師張國鈞表示，每宗案件的審理時間長短都可以由法庭自訂，而他過去從事法律界多年亦未試過通宵上庭工作，加上本港法庭的設計不論在空間和程序上，皆未能承受過多被告及其法律代表同處一室審訊，批評「通宵審案」的做法有改善空間，尤其此案涉及港區國安法，法庭更應小心謹慎、毋須太急。

張又指，聽聞有律師代表投訴，由於庭內過於擠迫致其無法走近被告取得指示。在張看來，法庭可分數日處理被告的保釋申請，相信這可以減低各方精神壓力，有助裁判官保持良好狀態把關、決定是否批准保釋。

其中一名被告、灣仔區議員楊雪盈，在審訊進行逾12小時後突感不適暈倒，法庭宣布暫時休庭，惟在凌晨約2時半重新開庭後不久，表示再有被告不支暈倒，加上被告之一戴耀廷今早要到上訴庭應訊，決定押後到今早11時30分再處理各被告的保釋申請。在散庭後，至少再有譚凱邦、林景楠及梁國雄3名被告疑身體不適，先後由救護車送抵明愛醫院治理。