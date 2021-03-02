47泛民涉顛覆國家政權　欲以禁足家中及不用社交網換取保釋

發起或參與去年民主派「35+」初選的47名人士，被指違反《港區國安法》，被落案起訴「串謀顛覆國家政權罪」，案件昨日(1日)於西九龍法院提堂時，其中一名被告楊雪盈在庭上暈倒，法庭遂將案押後至今日(2日)續審。蘇惠德總裁判官表示見到有被告已很累，現時仍有11位被告未處理，決定再處理多兩位被告的申請後，休庭至明日(3日)11時再開庭繼續處理。

不少律師均提出嚴苛的保釋條件讓法庭考慮，包括不出席任何訪問或在社交媒體發表或轉載文章，甚至在保釋期間不離開住所。中西區區議員梁晃維的代表律師陳詞時更說到，若梁獲准保釋，會立刻向女友求婚。語畢庭上傳來陣陣笑聲。

被告之一的深水埗區議員、大律師劉偉聰今日親自申請保釋，甫開始發言便指自己「3日無洗頭、無換衫」、「衣冠不齊」，及後又講述他的過去，包括他自港大畢業及曾任暫委裁判官，自言一生謹言慎行，反問「點解一生奉公守法，會換嚟咁嘅下場」。

劉承諾以後不會參與任何等級的選舉，及與選舉有關的遊行、論壇等，力陳自己不會在保釋期間犯案，又指自己本身正處理不少案件，若他棄保潛逃，無疑是辜負了客戶的信任。劉說着一度哽咽道，幸好今日到庭時，犯人倉有工作人員「叫我一聲劉大狀，而唔係D16」，明言「希望返去見我媽媽」。劉提出一系列保釋條件，包括取消所有專欄。劉完成發言後有人拍掌鼓勵。

代表黃之鋒、胡志偉、尹兆堅及林卓廷的譚俊傑大律師申請保釋時表示，該些被告承諾不與外國官員見面、不會接受電視訪問、不會發表文章，甚至除報到外不會離開住所，且不會參選區議會或立法會選舉。律師指他們均曾公開表示並非全部政府提出的議題均會投反對票。

被告李嘉達的代表律師完成陳詞後，原定由鄒家成的代表律師陳詞，但女被告何桂藍的代表律師表示明天有案件處理希望可讓其現時先陳詞。蘇官最終准許其先陳詞，其後到鄒家成的代表律師陳詞，餘下8人則於明天處理。