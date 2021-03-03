政府刊憲7地點被納入強檢　包括科大教職員宿舍7座

政府昨晚(2日)表示，將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處七個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

現時，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。

針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現一宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。按上述準則，昨日有7個指明地方被納入強制檢測公告。

納入強制檢測公告的大廈名單

A. 新增一宗或以上確診個案的大廈

1. 香港九龍新蒲崗彩虹道 48-56 號/衍慶街 60-64 號麗景樓

2. 香港新界西貢大學道 1 號香港科技大學教職員宿舍 7 座

3. 香港新界沙田得基街 1 號沙田第一城第 10 座

4. 香港九龍油尖旺塘尾道 85-95 號/通州街 2-16 號長豐大廈

5. 香港九龍油尖旺廣東道 3 號馬哥孛羅香港酒店

6. 香港新界將軍澳培成路 15 號蔚藍灣畔第 3 座

B. 出現一宗或以上確診個案的工作場所

1. 香港新界沙田穗禾路 1 號豐利工業中心 4 樓 5B 室基業（周氏）工程有

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