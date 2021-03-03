何志平專欄：眼中的樑木

三月初春寒之際，人和事都蠢蠢欲動。英國友人來訊閒聊，談及英美老是指摘外國勢力干擾其國內政治和選舉，究竟誰在干擾誰？英國人也受不了英國的偽善！

老朋友說：「近日有洩露英政府內部文件顯示，英國外交聯邦事務部一直在贊助一項聯合行動來破壞俄羅斯的內政。英國和美國不斷的指控俄羅斯干涉他們的民主國家的政治，但與此同時，他們又毫無顧忌的干涉其他主權國家的事務。不僅是英美的非法軍事入侵攻打伊拉克和阿富汗這些國家，或是轟炸南斯拉夫、利比亞和敍利亞的城市，更是實行政權更迭，如像在敍利亞那樣的資助反政府的叛亂分子，搗亂那些國家的社會政治秩序。還記得2014年社交媒體的錄音帶裏，聽到負責歐洲事務的美國助理國務卿和美國駐烏克蘭大使討論，如何策劃革命推翻在任的烏克蘭總統，並安排某些人加入新的『民主』烏克蘭政府。如果換過來是俄羅斯的官員和大使在討論烏克蘭政府人選的錄音，我們便沒完沒了的聽不盡來自四方八面的指摘！美國助理國務卿又親身蒞臨烏克蘭城市大廣場向反政府示威者派發三文治和餅乾！是否俄羅斯也應派外交官員到美國華盛頓向國會山莊前的反政府抗議者每人派發一杯熱羅宋湯！」

英國的紳士朋友繼續展開的說：「這就是英美一直在干預俄羅斯政治事務的背景。十多年來，我們被毫無根據的宣傳轟炸，說俄羅斯一直在顛覆英國的民主。英國要脫歐？那是俄羅斯削弱歐洲的陰謀！蘇格蘭要獨立？也是俄羅斯試圖削弱大英聯合帝國的陽謀！西方所謂的左翼民粹主義政黨的崛起？同樣，都是普京精心的策劃！英國工黨崛起和左翼的民粹主義？是的，也是克里姆林宮的傑作！當然，美國特朗普的上位，也是如此這般的！你相信嗎？就在12個月前，一批指摘俄羅斯誇大了新冠病毒疫情威脅的人，現在掉過頭來指摘俄羅斯企圖淡化疫情的嚴重性！簡而言之，英國政壇精英們，無論甚麼不喜歡的，都甩鍋給俄羅斯，歸咎於普京。抹黑的極點，也許是2018年2月《經濟學人》封面把俄羅斯總統描畫成一隻八爪魚，標題為『干預者：普京如何威脅西方民主』。」

我追問：「你說了半天的背景前因，到底今天暴露出來的文件說甚麼呢？」

朋友慢慢的道來：「每當英國國會議員向俄羅斯甩鍋時，英國情報特工便主使英國廣播公司和路透社來精確部署配合論述，而這般的戰術主調就正是英國政客和媒體指摘俄羅斯在對付別國所使用的一樣。這文件顯示了英國政治是多麼的虛偽、奸詐和雙重標準。那『吹哨人』撰文報道，英國國防軍通過一個叫『反虛假訊息和媒體的運動』的政府部門，與情報承包商和特工一起組成一個綜合財團，建立針對俄羅斯的記者培訓計劃，培養新聞工作者和評論員來宣傳北約的敍述，以開展反俄運動。這個由英國外交和聯邦事務辦公室秘密出台的項目，是聯同獨立的，高調高姿態的在線媒體合作推動的。隱藏在高大上的道德人權旗幟的後面，英國在歐洲，美國和加拿大創建了一個大規模的訊息秘密服務機構，由政治、軍事、學術和新聞網絡的代表組成，由倫敦的智庫牽頭，以抵制俄國的宣傳為表面的任務，實際是在顛覆任何與倫敦和華盛頓敵對的政權和人物，或是親俄羅斯或傾向中國的力量。這種秘密惡毒的顛覆行動的最終目標當然是俄羅斯本身的政權更迭，和中國的內部分裂內爆！」

當世界上最著名的政治犯阿桑奇還被關押在最高保安的英國監獄中，當美國還在全球追殺吹哨者斯諾登的時候，英美何來底氣說人權道德！為甚麼你們只以為別人眼中有刺，卻看不到自己眼中的樑木？你們這些假冒偽善的人，先去掉自己眼中的樑木吧！