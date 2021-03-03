東方日報A1：司法亂龍亡命審　國安女犯等到暈

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件前日在西九龍法院提訊，由國安法案件指定法官蘇惠德總裁判官處理，控方申請將案押後3個月再提訊，眾被告提出保釋申請，控方則反對，有關保釋申請的程序在前日經過逾12小時仍未完結。至昨日凌晨1時50分，因其中一名女被告、灣仔區議員楊雪盈突感不適在庭內暈倒，救護員將其送院。裁判官近2時半始決定休庭，將案押後至昨午繼續聽取保釋申請。但聆訊至昨晚10時許，辯方律師尚未完成陳詞，裁判官有見眾被告已很疲累，將案押後至今午12時再開庭，聽取最後8名被告保釋申請陳詞，期間47名被告須繼續還押。

對於有關案件的處理手法，有法律界人士批評法庭今次略為操之過急，時間管理上有改善空間，認為涉及《港區國安法》的案件更應謹慎處理，建議可分數日完成案件的保釋申請，這樣對控辯雙方都較公平。

涉案47名被告同被控一項串謀顛覆國家政權罪，控罪指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。控方申請將案件押後至5月31日再提訊，等候警方進一步調查。控方並引用黎智英涉違國安法申請保釋被否決的案例，反對讓各被告保釋；控方指眾被告計謀非常具組織，意圖顛覆政府，只是因疫情才無法實現，但他們仍打算繼續計劃，一旦實行將造成不可逆轉和無法修補的破壞。

除了楊雪盈被送院外，經昨日凌晨休庭後，再有3名被告因不適送院，包括譚凱邦、林景楠及梁國雄。其餘被告包括黃之鋒、胡志偉、區諾軒、尹兆堅、楊岳橋、岑子杰、陳志全及林卓廷等人，在休庭後陸續送到荔枝角收押所，至昨早再被押解到法院應訊；另外，徐子見因一直留院要交由警方看管。

案件昨午開庭時，有辯方律師向蘇官反映，部分被告昨凌晨5時才被帶離法院，近早上6至7時返回荔枝角收押所，惟在8至9時又再起行往法院，休息時間嚴重不足，希望蘇官能在案件管理方面作改善。蘇官聞言回應「唔會再發生呢個情況」。

多名被告昨分別提出特別的保釋條件，希望獲准保釋。當中曾任暫委裁判官的大律師劉偉聰承諾以後不會參與任何等級的選舉，及與選舉有關的遊行及論壇等，又會取消所有專欄。代表黃之鋒、胡志偉、尹兆堅及林卓廷的譚俊傑大律師申請保釋時表示，該些被告承諾不與外國官員見面、不會接受電視訪問、不會發表文章，甚至除報到外，不會離開住所，且不會參選區議會或立法會選舉。中西區區議員梁晃維的代表律師陳詞時更說到，若梁獲准保釋，會立刻向女友求婚，為庭上凝重氣氛傳來陣陣笑聲。

身兼立法會司法及法律事務委員會主席的律師張國鈞表示，每宗案件的審理時間長短，都可由法庭自訂，而他過去從事法律界多年亦未試過通宵上庭工作，加上本港法庭的設計不論在空間和程序上，皆未能承受過多被告及其法律代表同處一室審訊，批評「通宵審案」的做法有改善空間，尤其此案涉及港區國安法，法庭更應小心謹慎、毋須太急。

張又指，聽聞有律師代表投訴，由於庭內過於擠迫，致其無法走近被告取得指示。張表示，法庭可分數日處理被告的保釋申請，相信這可減低各方精神壓力，亦有助裁判官保持良好狀態把關、決定是否批准保釋。

案件編號：WKCC 813/2021

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