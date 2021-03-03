建造業食肆等員工同時強檢致服務滯後　當局增承辦商分流樣本

早前因有大量建造業、食肆及表列場所員工同時強檢，令醫管局其中一個檢測承辦商服務滯後。

食物及衞生局發言人在今日(3日)凌晨表示，醫管局其中一個檢測承辦商，曾因早前有大量建造業、餐飲業務處所及表列處所員工於同一時間內進行檢測，而出現服務滯後的情況。醫管局正跟進相關事宜。

根據紀錄，撇除該承辦商，上星期初遞交深喉唾液樣本瓶的市民，大部分都能在遞交樣本瓶後2至3天內取得檢測結果，而由2月26日起，承辦商整體而言已回復在2天內完成絕大部分檢測。政府及醫管局已經增加承辦商的數目，及把樣本瓶分流至不同承辦商，盡力讓大部分遞交深喉唾液樣本瓶的市民能在2天內取得檢測結果。政府會繼續密切留意，在有需要時協助承辦商進行分流工作。

在過去兩星期，於各社區檢測中心及流動檢測站由專業人員採集咽喉和鼻腔合併拭子樣本進行檢測的市民，基本上均能在1至2天內取得檢測結果。社區檢測中心每天有3萬多個預約名額，未來7日預約率只有約3成（27%）。建造業、餐飲業務處所及表列處所員工可在網上預約進行免費檢測。