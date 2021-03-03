警方於反修例事件遭抹黑　過去17個月向蘋果發127封信

警隊自前年的反修例事件以來，屢遭個別傳媒機構針對及抺黑。

警隊自前年的反修例事件以來，屢遭個別傳媒機構針對及抺黑，其中包括《蘋果日報》及香港電台。據有關統計顯示，就涉及接二連三發放誤導信息的情況，單是過去17個月，警方向《蘋果日報》先後發出127封信件，幾乎4日一封。此外，就香港電台時事評論節目中作出針對警隊的失實指控，以及嘲諷形式的抹黑，警方亦多次去信通訊事務管理局投訴，通訊局及後裁定投訴成立，並向香港電台發嚴重警告。

今日出版的《警聲特刊》，以「認清事實——謠言謊話真不了」為題，指黑暴勢力抬頭，有仇警者於網上散播謠言，如親歷其境般捏造事件造謠，煽動大眾情緒，例如831事件就訛稱警員在港鐵太子站打死人、聲稱有示威者在新屋嶺扣留中心遭強姦等。警方為此作出多項改變，包括加強在社交網站發文澄清、開記者會接受查詢，以及成立直播小隊等，務求迅速澄清假消息，協助市民大眾認清事實；單就去年，警方已在Facebook發出超過2,100個貼文，比2019年多出1倍。

至於有個別傳媒機構及公職人員的失實指控，警方指，會適時向他們發出澄清或駁斥信件，當中有個別傳媒接二連三地發放誤導信息，警方過去1年就向相關傳媒發出逾100封信件。據悉，警方所指的傳媒是《蘋果日報》，單就2019年10月至上月近17個月間，警方先後向《蘋果日報》發出127封信件。

單就今年首2個月，警方已向《蘋果日報》發出2封信件，包括1月15日，指該報以失實標題抹黑警察福利基金捐款；又指對於《蘋果日報》多次造謠抹黑，甚至在捐款人身份上大做文章，企圖破壞警隊的專業形象，警方深表遺憾，亦不厭其煩作出澄清，讓市民認清事實。

至今年2月15日，警方表示留意到《蘋果日報》再次以「濫捕」為標題抹黑警隊，並誣衊警方「制服市民時『未必只開一槍，可以連開四、五槍』」。報道內容穿鑿附會，誇張失實，警方特此去函《蘋果日報》澄清，並予以嚴厲譴責。

除主動澄清駁斥假消息外，警方亦積極提高工作的透明度，包括舉行記者會、案情簡報會等，直接回答提問以釋疑慮。單計去年，警方共舉行69次記者會、462次案情簡報會，警務處處長亦出席了34次媒體專訪，次數之多是歷年之冠。另又成立了社交媒體直播小隊，讓公眾了解現場實況，遏止失實炒作，以免市民被誤導及煽動。