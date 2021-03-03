疫情拖累　港企2月新接訂單續跌　採購成本錄31個月最大升幅

市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，2月份的香港採購經理指數(PMI)報50.2，為3個月以來首次重登上50的盛衰分界線之上，顯示私營經濟景氣有輕微改善。不過，調查指出，社交聚會等若干防疫措施，令2月份的業務活動量持續下跌，企業接連35個月減產。

圍繞疫情的不明朗因素減弱客戶的訂單意欲，故月內新接的訂單量持續下跌。全球需求還未復甦，企業從出口貿易及中國內地新接的業務量都再度收縮。

調查又指，2月份採購成本大幅上揚，直接推高了整體投入成本。由於原材料價格普遍飆升，因此採購成本通脹已連續第3個月加快，2月份指數更錄得2018年7月以來的最大升幅。面對競爭壓力、客戶議價，促使企業在成本上漲的情況下，調低銷售價格。目前的產出價格下跌周期已持續20個月。

另外，供應鏈出現嚴重延運，大大影響了業者採購投入品的工作。供應商付貨的延運程度雖然較1月份輕微，但仍相當顯著。

IHS Markit經濟部總監Andrew Harker稱，香港經濟仍受新冠肺炎疫情所衝擊，但最新採購經理指數已透露曙光。隨着新一波疫情減退、限制措施鬆綁，疫苗開始接種，經濟可望於短期內回復增長。