創新課程　多元化體驗　煤氣烹飪中心最強明火入廚體驗

煤氣烹飪中心一向堅持以明火煮食的理念，推出創新和多元化的廚藝和特色課程，讓學員有完美的烹飪學習體驗，甚至提升專業水準。今年煤氣烹飪中心在《東方日報》及《on.cc 東網》舉辦的「超卓品牌大獎2020」脫穎而出，獲得「超卓烹飪中心大獎」，足以證明其在香港專業廚藝課程上的領導地位，舉足輕重。

煤氣烹飪中心創立40多年，品牌形象深入民心，香港中華煤氣有限公司零售市務及營業總經理王佩兒指，他們和多個國際品牌合作舉辦不同的示範課程，創作新菜式，讓烹飪中心在同行中成為領導者。如2014年起與全球知名的Disciples Escoffier法國廚師會合作，舉辦本地首個傳統法國美饌烹飪課程──法國Disciples Escoffier糕餅藝術文憑課程及烹飪藝術文憑課程，由米芝蓮星級或國際知名大廚親授烹飪秘技；學員毋須抽身離港上課及通過考試可獲由法國教育部頒發的「法國廚藝訓練證書」，取得在法國開設餐廳的資格；在極專業及設備極完善之煤氣烹飪中心上課；由專業導師提供針對學員個人及全面性的培訓；符合資格畢業生享有於米芝蓮餐廳或星級酒店實習機會，以提升更專業的烹飪層次及水準。

課程包括基本的刀具技巧，循序漸進地學習法國菜的精髓，學員於課程期間，有機會獲安排到米芝蓮星級餐廳實習，與大廚近距離交流，以便學習到正統而專業的法國廚藝。故開辦以來，吸引了不少星級學員。

除此之外，烹飪中心亦不時推出精選特色課程，如場場爆滿的「好老婆證書課程」、「LEGO烹飪班」等，瞬間將成人和小朋友的心都俘虜。

因應疫情，中心與時並進，推出網上烹飪班，讓學員可觀看網上直播教學及食譜；更於YouTube頻道特設升級網上烹飪班，將實習食材速遞到學員家中，讓大家邊看直播教學邊烹調，更可即時與導師互動，足不出戶都可以提升廚藝。