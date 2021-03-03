港股曾升逾500點　金融股領漲　騰訊重上700元

港股維持日升日跌走勢，恒生指數高開後最多升567點，高見29,663點，中午收報29,587點，升491點或1.69%。國企指數半日收報11,542點，升181點或1.6%；科技指數倒升近1點，中午收報9,258點，主板成交949億港元。

中資股領漲，工商銀行及建設銀行半日飆4.4%至3.8%；中國平安及中國人壽升2.8%及3.1%。中國移動及中國聯通升2.2%及5.5%。三桶油升1.8%至2.2%。

其他藍籌股普遍向上，銀河娛樂及金沙中國兩隻濠賭股表現最佳，半日升6.3%及6%。滙豐控股保持強勢，中午收報45.85元，升1.8%；友邦保險升1.6%報98.4元；香港交易所升1.5%報495.2元。近日轉強的中國生物製藥回吐3.8%，是表現最差藍籌。

大型科網股個別發展，騰訊重上700元大關，中午收報709元，升1.6%。阿里巴巴升1.3%；小米集團升1.9%。美團跌0.4%；京東集團跌1.3%；快手跌0.3%。二線股微盟集團及華虹半導體半日挫6.1%及6.9%，是表現最差科指成分股。

信誠證券聯席董事張智威表示，港股由2月高位31,183點反覆回落，恒指暫時守穩29,000點樓上。不過，即使再跌穿該水平，他認為下跌空間亦不多，早前美債息上升惹憂慮，但就算通脹再重臨，亦需要一段時間，暫時對實體經濟影響有限，相信1月29日低位約28,200點有一定支持。他又指，市場資金由新經濟股轉向傳統經濟股，大市上升動力不大，相信經濟重啟概念仍是今年主要投資焦點。