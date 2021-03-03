嚇怕市民紛拒接種疫苗　官涌中心：一半人取消預約

一名63歲有長期病患的老翁，在佐敦官涌市政大廈社區疫苗接種中心打科興疫苗兩日後死亡，消息引起社會關注。該接種中心醫務總監郭寶賢今(3日)回應事件時承認，或受事故影響，今日有一半已預約人士取消打針，同時有10多人臨時「走人」。

東網記者今晨到官涌市政大廈社區疫苗接種中心視察，人流與疫苗開打當日比較明顯冷清，只有20多人在場等候，未見有排隊人龍，在場大部分市民均得悉有人接種疫苗後死亡，更有人直指對心理有影響。其中譚先生對有市民死亡感到突然，直言事件對自己心理上有點影響，亦有猶豫是否如期出席，經考慮後相信風險較低，故如期接種疫苗，整個過程亦沒有感覺不適。

而患有糖尿病的葉先生指，自己病情有藥物控制，認為死亡個案未必與疫苗有關，接種期間發現前一位市民患有更嚴重的長期病患，因此不擔心自己接種後的副作用。68歲的李女士亦指，接種時職員有詳細查問，了解近日身體狀況，加上自己沒有長期病患，認為接種風險不高。

另外，抵達接種中心的李先生稱接種疫苗為公民責任，自己雖較年長及有輕微血壓高，但相信清楚自己的身體狀況，認為疫苗的副作用及風險可控制。