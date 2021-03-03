再有壹傳媒前高層被捕　張劍虹急探監與黎智英謀對策

壹傳媒黎智英被控欺詐及違反《港區國安法》，早前遭終院撤銷保釋後，一度向高院申保但同樣被拒，需繼續收押，至今日(3日)已還押第62日。早前涉嫌「串謀欺詐」被捕的壹傳媒行政總裁、《蘋果日報》社長張劍虹昨到警署續保後，即傳出壹傳媒前執行董事丁家裕在同一案件中涉欺詐被捕，張今早約9時半急急腳到赤柱監獄探望黎智英，疑與黎急謀對策救亡。

今早約9時30分，張劍虹乘座駕抵達監獄門外，兩手空空未帶任何物品，又愁眉不展不發一言，只輕舉左手向在場傳媒示意。張初時步履較慢，其後突然急步走入院所，進入院所後更加速跑向登記處，表現相當焦急，疑有緊急要事，或趕與獄中的黎智英商討對策。張於早上約10時40分離開。

警方國家安全處人員於去年8月10日持法庭手令，搜查《蘋果日報》位於將軍澳的廠房，並在全港多區拘捕10人，包括壹傳媒黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩。消息指，國安處經進一步調查後，昨在中區拘捕一名據悉是壹傳媒前執行董事丁家裕的61歲姓丁的男子，他涉嫌「欺詐」，令有關案件被捕人數增至11人。

73歲的黎智英早前則被控欺詐，及違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，上述兩案均會在今年4月16日於西九龍法院再訊。而前年8.18反修例「流水式集會」未經批准集結案，黎智英與另外8名泛民人士被起訴，案件已於上月16日開審，原定本月1日完成審訊，但因其中一名被告梁國雄需出席顛覆國家政權罪的提訊，故此案件已押後至最快明日(4日)續審。