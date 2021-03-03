被困理大身份證藏鞋內欲避調查　男生認誤導警員判感化

2019年11月大批示威者佔據理工大學校園，兩名被困理大校園內的中學生報稱不適，召救護車要求送院，警員到場要求他們出示身份證，他們卻涉嫌訛稱沒有攜帶，其後被發現他們將身份證藏在鞋內。該兩名學生各被控提供虛假資料意圖誤導警員罪，其中一人早前在九龍城法院認罪，今（3日）被判感化18個月。

兩名被告分別是18歲鄭啟駿及16歲李佳豪，他們被控於2019年11月21日，在尖沙咀康達徑尖東救護站，在救護車內訛稱當時沒有身份證明文件，企圖誤導警務人員。鄭承認控罪；李則不認罪，其案件將於4月23日審訊。

辯方求情時引述感化報告，指被告鄭啟駿事後已有悔意及願意改過，亦明白當時說了愚蠢的大話，希望法庭給予機會。

裁判官判刑時指被告坦白認罪，而且相對年輕。根據有關報告，被告成績平平，但家人指他循規蹈矩，案發後已有深刻反省，明白當時盲從他人說話是錯誤的決定，他承諾日後會奉公守法，專心讀書。裁判官鄭念慈接納被告有悔意及有改過的決心，認為判感化為合適的處理方法，下令被告未來在學習、交友上，均須遵從感化官指示。