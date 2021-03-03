14歲少年擲汽油彈判勞教　官斥學者政客倡違法達義是歪理

前年11月一名14歲少年帶着扳手及戴着防毒面具到旺角參與示威，期間更投擲汽油彈，被警方當場拘捕。他早前承認暴動及企圖縱火罪，今（3日）到區域法院接受判刑。法官練錦鴻指出，不排除被告受到學者及政客的影響，認為「違法達義」的罪犯可以得到原諒，痛斥此想法是「歪理」，「達義」只是個人理解，但被告的行為確實犯法，便須承受後果。惟練官考慮到被告未成年，住院及輔導式刑罰會較合適，故判被告入勞教中心。

被告現時已16歲，案發時僅14歲。案情指2019年11月16日凌晨，大批示威者在旺角山東街與彌敦道交界集結，示威者並築起傘陣、以磚頭堵路等，與警方對峙。當警方開始掃蕩時，被告跑出並投擲一枚汽油彈，汽油彈在距離警員20米外着地起火。被告當場被截獲，事後他向警方表示有人教他投擲汽油彈。

辯方求情指，報告內容正面，被告認罪反映悔意，並得到家人的支持，而他就讀的中學亦表示將來會協助他重讀中四。法官判刑則指，被告在暴力示威現場投擲汽油彈，雖然未有傷人，但卻使現場氣氛緊張，助長示威人士氣勢，並加重警方清場的困難。

法官又指，難以接納被告是受他人指示去投擲汽油彈的說法，因他當時的衣着和裝備與一般暴力示威者無異，似是存心參與其中。法官更明言若被告是成年人，會毫不猶豫判他即時監禁疑，以達致公開譴責之效，但是考慮被告年輕，上訴庭亦有指引應給予年輕人一個改過自新的機會，故此接納報告的建議，判被告入勞教中心。