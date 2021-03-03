蘇錦樑胞弟騙2000萬貸款罪成　還押至3月11日判刑

前商務及經濟發展局局長蘇錦樑的胞弟蘇錦威，於2014年至2015年任職法律文員期間，訛稱獲客戶授權，利用客戶的物業申請兩筆按揭合共2000萬港元的貸款。財務公司被「拖數」向業主提出民事索償，蘇錦威為應付官司，再使用假文件代業主聘請律師，最終要靠胞姊出錢「冚數」。他早前被裁定欺詐、使用虛假文書副本及洗黑錢共4罪罪成，而協助他接收貸款的前同事亦被裁定洗黑錢罪成。區域法院法官勞潔儀今日(3日)聽取辯方求情後，將案押後至3月11日判刑，兩名被告繼續還押。

兩名被告依次為蘇錦威（44歲）及蘇潤餘（52歲），兩人案發時在梁家樂律師行分別任職法律文員及法律行政人員。蘇錦威早前被裁定2項欺詐及1項使用虛假文書副本罪罪成，他另與蘇潤餘同被裁定1項洗黑錢罪成。

辯方今日求情指，蘇錦威只是用錯方法借款，並無意圖永久剝奪他人財產，他在警方未展開調查前已向其中一間財務公司歸還1000萬港元；至於另一筆1000萬港元貸款，在債主入稟追討後，蘇錦威目前已還清本金，尚餘訟費及利息金額爭議未解決。

辯方又為蘇錦威呈交7封求情信，其中一封由控方證人、律師梁家樂撰寫，梁稱讚蘇錦威的工作表現良好，相信他犯案只是單一事件，與其本性不符；而蘇錦威在自撰的求情信中深表悔意，表示願意接受應得的懲罰。至於次被告蘇潤餘，辯方強調他「超級好人」及樂於助人，他犯案亦是有違本性。

案情指，2014年當時任職梁家樂律師行的蘇錦威，有份處理一宗堅尼地城Lexington Hill物業的交易，他未經業主同意將物業先後抵押給兩間財務公司申請貸款。兩公司之後均被拖欠還款，分別入稟高院追款甚至登門向業主查問。最終蘇錦威帶同銀行本票給其中一間財務公司的律師，稱要代業主贖回按揭，但本票卻由蘇錦威胞姊蘇潔兒持有的公司發出。兩名被告於2016年被廉署拘捕。