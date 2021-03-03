政府周五刊憲落實預算案稅務差餉寬免　本月17日交立會審議

為落實2021至22年度《財政預算案》建議的一次性稅務寬減、差餉寬減及商業登記費寬免措施，政府將於本周五(5日)就《2021年收入（稅務寬免）條例草案》、《2021年差餉（豁免）令》及《2021年收入（減少商業登記費及分行登記費）令》刊憲。上述條例草案及兩項《命令》分將於本月17日提交立法會審議及進行先訂立後審議的程序。有關措施推出後，政府2021至22年度收入將減少約304億港元。

《財政預算案》建議一次性寬減2020/21課稅年度百分之百的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，每宗個案以10,000港元為上限。有關扣減會在納稅人2020/21課稅年度的最終應繳稅款中反映。有關建議將惠及187萬名薪俸稅及個人入息課稅納稅人，以及128,000家企業。政府在2021至22年度的收入，會因而減少共124.5億港元。

在差餉方面，預算案中建議寬減2021至22年度4季的差餉。住宅物業單位首兩季以每戶每季1,500港元為上限，其後兩季以每戶每季1,000港元為上限。非住宅物業單位首兩季以每戶每季5,000港元為上限；其後兩季則以每戶每季2,000港元為上限。建議的差餉寬減措施可惠及約338萬個物業，政府收入減少約150億港元。

另外，預算案又建議寬免2021至22年度的商業登記費和分行登記費，於經濟環境欠佳時協助企業降低營運成本。有關寬免將惠及150萬業務經營者，政府收入會減少30億港元。