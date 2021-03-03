何啟明稱失業不一定困苦　黨友郭偉强批「人嚟㗎？」

立法會人力事務委員會轄下的「研究在港設立失業援助制度小組委員會」今日(3日)召開會議，討論本港失業援助制度。多名議員促政府設立失業援助金，勞工及福利局副局長、工聯會的何啟明表示，工友失業也不一定要申請綜援，部分人可能仍有資產，引起議員不滿，其黨友、議員郭偉强直斥何啟明的說法：「人嚟㗎？」

多名議員關注本港失業援助制度，指截至2020年，逾20萬失業人口中，只有9.6%有拿到失業綜援，質疑現時失業保障制度未能涵蓋大部分失業人士。何啟明卻回應指，失業人士不一定生活得很困苦，可能擁有資產，或是原本相對有錢、高薪，故可以跌入在職家職家庭津貼、食物銀行等的保護網；而情況最困苦的人士，則會跌入最底層的綜援保障中。他表示，政府難以於短時間內政府全面檢視整個失業保障制度，但會聆聽意見，不過經過議員多番追問，何承認政府未有立項處理相關制度的研究。

何的言論引起議員不滿，議員柯創盛批評，政府對於失業援助金的倡議「意見接受，行動照舊」。郭偉强則諷刺何：「局長對香港市民好有信心，年幾唔做野都冇問題，都開到飯。」，又直斥何「人嚟㗎？」。郭指即使失業人士擁有資產，也總不可能賣樓抵債，或變賣其他資產生活，失業市民也未必希望一次過花光積蓄，因為市民儲錢是希望向上流動，但政府的態度如同要市民向下流動。

委員會主席、同為工聯會的陸頌雄則指社會保障體系是治國安邦的大問題，質疑局方有沒有真正理會過市民的感受、真正理解中央政府的精神。何啟明則回應指，內地處理的是「絕對貧窮」，與香港「相對貧窮」的計算方法不同。

何啟明並非首次在會上被黨友狠批，在上月18日的立法會人力事務委員會會議中，陸頌雄提交私人條例草案，要求將最低工資的檢討周期由每兩年改為一年一次。議員麥美娟指，該私人草案不涉及政府公帑，看不到政策上有不可行的地方。何啟明卻稱政府政策並非一個人決定，當立法會根據機制諮詢當局，局方才會詳細研究法案對於公共開支、政府運作及政策構成的影響，屆時會正式向立法會確認。麥美娟隨即炮轟，「即係你(何啟明)耍我哋(議員)呀依家，唔答呀？開呢個會嚟做咩？開呢個會之前唔係諗咗會唔會支持嘅咩？」，又著何「唔熟就問隔離個處長」，指即使法案涉公共開支，只要政府支持，都可以改由政府推動。