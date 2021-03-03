青年遇警掃蕩被指逃避追捕　遭毆5棍終被制服

一名青年被指在前年10月於旺角拒捕，期間不但無視警員警告，更擺動身體企圖掙脫警員控制，最終警方需以警棍擊打其大腿5下始能制服。該青年否認抗拒警務人員，案件今（3日）在西九龍法院開審。

20歲被告李駿昊，報稱任職侍應。他被控於2019年10月5日，在窩打老道65號地下外抗拒執行職責的督察21982。

時任西九龍衝鋒隊指揮官譚健新供稱，當日凌晨零時許，他乘警車在旺角一帶兜截，期間見到一批穿黑衣的人士聚集，他們見警員前來便四散。警車加速追捕，至案發地點對開譚落車，在約5米外見到孭藍色背囊的被告並展開追截，沿途多番說「警察，咪走！」，惟被告沒理會。

譚憶述，他跑約100米後追及被告，用左手捉着對方的右手。此時，被告卻左右擺動身體，試圖大力「揈甩」他。譚再次警告無效後，取出警棍並擊打被告右大腿外側5次，此時被告終放棄抵抗，譚及其同僚合力將被告制服。譚認為，自己作出口頭警告時聲音響亮，現場環境不算嘈雜。

同案另一被告是17歲收銀員李熙駿，他被控於同日在窩打老道72號的公眾地方攜有一支長約115厘米的鐵枝。他今日在案件開審前認罪，法庭下令將他繼續還押至3月17日，等候其背景、更生中心等報告後判刑。