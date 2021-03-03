高鐵4水泵裝置破損或致短路風險　港鐵承認2水泵未修復

廣深港高鐵香港段因疫情暫停運作逾年，但高鐵香港段位於葵涌的城門通風樓的4個污水泵卻被指設施存在安全隱患，立法會一文件透露，4個污水泵裝置有破損或未能運作，若遇暴雨或有水浸，甚至高鐵電路將陷短路風險。港鐵回覆時承認事件，指現時仍有2個水泵待維修，強調高鐵服務仍然暫停，暫不影響相關服務。

高鐵香港段現有8個通風樓，分別設於西九龍、旺角西、南昌、葵涌、城門、八鄉、牛潭尾及米埔，據立法會鐵路事宜小組委員會委員遞交的一份市民意見書，現時位於象鼻山邨旁之巴士站的城門通風樓內有4個污水泵裝置已「完全故障」或是「不能全面運作」。文件稱，污水泵是用於排水，避免隧道水浸，由於城門通風樓位置較高，裝置有問題且遇暴雨，會波及位於鄰近八鄉與葵涌的通風樓，隨時可能導致隧道水浸，甚至產生鐵路短路風險。文件又指，已把問題告知管理層，但並無進展，希望小組盡快跟進。

港鐵發言人回覆指，根據紀錄，去年9月，高鐵城門通風樓隧道有部分負責抽走地下水的水泵發生故障，高鐵維修人員一直有跟進維修，現時仍有兩個水泵有待維修（總數11個水泵），有關情況不影響整體抽水系統運作。事實上，目前高鐵服務在疫情期間暫停，因此暫不影響相關服務。

資深土木工程師倪學仁指，一般而言，海底或沿經山邊的隧道會設立抽水系統，而且會有一組額外備用水泵，與運作中水泵交替使用，所以不肯定現時故障的水泵是否必然影響排水系統。他指通風樓一般有恒常維修保養，如上述水泵自9月起至今仍未維修達標，情況並不理想，而且若持續未能有效抽水，整體而言恐影響行車安全。

鐵路事宜小組委員會主席陳恒鑌表示，雨季將至，港鐵應加快維修速度，並監測工程有否甩漏，及承建商有否違反操守等，期望在下周開會時可以討論。