拓展資產管理平台　迎合客戶所需　致富理財重質　創富重量

致富集團在香港植根超過41年，一直貫徹提供誠信可靠的金融投資服務為使命，為客戶增值財富，與客戶同步邁向致富之道。致富榮獲「超卓投資管理平台大獎」，公司堅持以客戶利益為首位，時刻謹守「理財重質、創富重量」，積極拓展資產管理平台，提供切合客戶所需的服務，深得客戶信任和支持。

近年本地和內地客戶財富日益增加，對高質素的財富管理服務需求殷切，加上香港有國際金融中心的優勢，亦是全球首次公開招股（IPO）集資排名領先地區，為配合市場發展，致富亦大力拓展資產管理平台。

致富集團董事總經理李兆豐表示，該行的資產管理服務為客戶提供多元化的投資理財產品和投資方案，不僅助客戶管理資產，亦讓客戶騰出更多時間專注於自己的事業和享受生活。經過過往的耕耘，業務已取得一定成績。縱使去年全球經濟飽受新冠肺炎疫情困擾，經營環境挑戰重重，致富的資產管理金額仍按年增長23%，令人鼓舞。

他續指，單單投資股票並不是全面的理財方案，投資者仍需要配置其他資產，建立均衡的組合。舉例，該行積極為客戶提供更多基金和基金公司選擇，現時已增至23間基金公司、約400隻認可零售基金在致富網上基金平台上供客戶選擇。該行亦繼續優化資產管理服務平台，務求讓客戶在投資上更得心應手。

集團提供的資產管理業務包括全權委託帳戶，為客戶處理本地及環球股票、債券、商品期貨、各類衍生工具、保險、基金、海外房地產及信託等。致富的專業團隊通過「定向專戶」形式為客戶度身訂製境內、境外或跨境的資產配置，包括專屬的投資策略和產品方案，定時與客戶檢視投資組合表現，因時制宜調節投資策略。

該行亦為客戶提供投資理財建議，客戶可透過其服務團隊了解更多環球市場及產品資訊，亦可直接在致富網上基金平台揀選心儀的基金，隨時買賣。

公司重視客戶財富增值之外，亦注重其家庭保障、退休籌劃、財富傳承等，並且為客戶提供多元化的人壽保障、儲蓄、退休及財富傳承等計劃。作為保險經紀的角色，致富代理超過20間保險公司的計劃，可按客戶需要於市場上挑選最合適的計劃。

李兆豐指出，致富的資產管理平台是全面及在行內數一數二，繼往開來，今年計劃大力開拓銷售渠道，增聘前線銷售人員，並且會加強內地特別是大灣區業務推廣。大灣區有超過7,000萬人口，區內經濟高速發展，將會為資產管理業務帶來龐大機遇。

他總結，金融機構現時為客戶提供的價值不只是執行交易，還需要提供高質素的服務和產品，助身處不同人生階段的客戶達到理財目標。「理財重質、創富重量」，肩負做好他們對客戶的責任。