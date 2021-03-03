5歲女童疑遭生父繼母虐殺　控方指與兄均有逾百傷口如活在地獄

5歲的女童偕8歲兄長，疑自2016年底開始多次遭生父及繼母嚴重體罰，當一家搬到繼外婆家居住後，小兄妹更疑遭受慘無人道虐待，沒有飽飯吃又不准睡覺之餘，還要遭人掌摑、罰站，還要玩「飛高高」和「扮超人」懲罰遊戲，被拋上天花板及左右搖晃。而繼外婆不但對此視若無睹，還參與對小兄妹體罰。兩兄妹被形容活於地獄中，二人全身有超過130處傷口，女童更最終不治。涉案的生父繼母因此被控謀殺，繼外婆亦被控4項殘暴對待兒童罪，他們否認控罪，案件今(3日)於高等法院開審。

3名被告分別為死者的29歲父親(運輸工人）及30歲繼母（家庭主婦），他們同被控於2018年1月6日，在香港謀殺5歲女童Z。而57歲的繼外婆（會計文員）則被控於2017年8月10日至2018年1月6日期間，在屯門的寓所內，對Z及其當時只有7至8歲兄長X負有管養及照顧責任，但故意虐待及忽略兩人。

控方庭上透露，首兩名被告曾表示承認誤殺罪但控方並不接納，又形容小兄妹居住在繼外婆家的5個月就像活於地獄當中，案件被揭發後，兄妹二人被發現全身均有超過130個傷口，女童最終因身體多處受傷最終受感染出現敗血症而死。