私家醫生無接種同意書作紀錄　工會促當局改善系統

五類優先注射新冠疫苗人士，私家診所昨日(2日)開始為優先群組的市民接種科興疫苗，共有800多名醫生參加。西醫工會會長楊超發今(3日)早在電台節目中表示，目前未能在電腦系統找到病人電子同意書，希望政府盡快改善安排。他又說，有30多名醫生希望加入接種計劃，並早已表明同意注射，但未能獲得衞生署熱線及電郵回覆，工會已將名單交給相關部門處理。

楊超發表示，目前私家醫生未能在電腦系統中，找到病人的電子同意書，而私家醫生會為接種疫苗的市民簡介疫苗資料，上面設有選項讓市民表示同意接種，惟有關資料會讓市民帶走，私家醫生則無任何同意書作紀錄，他希望政府盡快改善安排。

楊又指，目前有30多名醫生希望加入接種計劃，早已表明同意注射，但未能獲衞生署電話或電郵回覆。 連續兩日都有醫生向他提交有關問題，他相信或因衞生署工作繁忙、人手不足，工會已將有參與新冠疫苗接種計劃的醫生名單，交予相關部門跟進。