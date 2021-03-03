不准醫護休假到接種中心協助　醫管局指會酌情安排

有醫管局員工申請休假時到接種中心服務被拒。

內地復星醫藥及德國BioNTech研發的「復必泰」新冠疫苗今日(3日)起接受預約接種，有承接疫苗接種中心的醫療組織表示，有醫院管理局員工申請在休假協助接種中心運作被拒，醫管局總行政經理劉家獻則稱，醫管局正審視人手狀況，會酌情批准員工申請。

協助營運伊利沙伯體育館接種中心的「醫護誠信同行」主席林哲玄在電台節目稱，有醫管局員工申請休假到接種中心服務，被醫管局以不可在休假期間從事與專業有關的工作拒絕。接種中心需要30多名護士及2名醫生，若醫管局不准申請，將影響中心人手，他已邀請退休醫護、牙醫及藥劑師協助。

劉家獻表示，醫管局在疫苗接種計劃下營運7間接種中心，並在18間普通科門診提供接種服務，內部同時要安排讓員工接種疫苗，因此正審視能否騰出人手協助其他醫療機構。若有員工提交申請，其所屬聯網將視乎人手安排，酌情批准，安排醫護以外間工作的原則，到疫苗接種中心為市民服務。

劉又希望醫護人員在休假期間充分休息，以免影響工作表現，但若不影響工作，當局會酌情安排，醫管局支持政府推行疫苗接種計劃。