涉嫌收賄及偷取租戶23萬　新港城中心街市前經理被控

廉政公署今日(3日)落案起訴馬鞍山新港城中心街市一名前經理，控告他涉嫌就攤檔租賃事宜，從兩名租戶收取賄款共3.4萬港元，以及偷取另外3名租戶的租金及利息款項共逾19.3萬港元，被告已獲准保釋，以待星期五應訊。將於本周五(5日)在沙田裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

葉永成(60歲)，卓億投資有限公司前街市經理，被控16項罪名，即兩項代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條；及十四項盜竊，違反《盜竊罪條例》第9條。

卓億是馬鞍山新港城中心街市的營運商。如租戶未能如期支付租金便須支付應計利息。被告於案發時是卓億的街市經理，負責管理上述街市的日常運作，包括處理租賃事宜及向租戶收取租金及利息款項。

其中一項貪污控罪指被告涉嫌於2018年9月18日，無合法權限或合理辯解而從一名電工接受9000港元，作為轉介對方分租該街市一個攤檔的誘因或報酬。

另一項貪污控罪指被告涉嫌於2019年1月19日，無合法權限或合理辯解而從一名食肆經營者接受2.5萬港元，作為轉介對方租用該街市另一個攤檔的誘因或報酬。餘下14項控罪指被告涉嫌於2018年1月2日至2019年11月19日期間，從另外3名租戶偷竊每筆由5,000港元至約3萬港元不等，合共逾19.3萬港元的款項。有關租戶為另一名食肆經營者、一名魚檔東主及一名生果檔東主。廉署調查發現，該些款項據報是被告從該三名租戶收取的租金及利息款項。