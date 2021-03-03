相思灣村違建道路旁植物突被斬　疑有人再有行動

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件揭發近5個月，昨日神秘丁屋業主黃子洋經營的水上活動店出現一輛挖泥車進行工程，而今日（3日）違建道路入口旁附近多棵植物被斬斷，疑有人在上址的土地有所行動，而同日再有3名地政總署人員往違建道路附近再視察。學者狠批地政總署執法不力，擔心有關問題會故態復萌。

相思灣村違建道路位於「綠化地帶」和「自然保育區」的邊陲，而該道路入口旁、近地政處豎立的告示牌附近，有多棵植物被明顯齊口斬斷，似有人在上址「動土」，而附近「自然保育區」內亦有一幅近千呎空地被人挖了多個洞。而據資料顯示，該空地由名為「Lau Yet Fook」的人士擁有。

另外，今日下午約3時半，3名自稱為地政總署職員連同一名司機到場，帶同圖則在違建道路附近視察，惟對在場東網記者的提問未有回應，而3人逗留約20分鐘後便乘車離開。

至於黃子洋經營的水上活動店今日未有營業，店前的僭建碼頭仍被鐵絲網圍封。昨日（2日）藍色挖泥車掘地的範圍已變回泥地，之前鋪上的石屎路已被移除，惟僭建碼頭依舊被圍封，未有改動。

「斬樹開路、開地，成件事根本就係故態復萌。」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，地政總署執法不力，只在違建道路上豎立告示牌的做法並無阻嚇性，以致有人再次開闢土地。而該署發現違建道路後，在現場觀察片刻就離去的做法實屬門面功夫，該署應盡快找出「元兇」，並在官地上加設鐵絲網，防止土地被再被人濫用。

東網正就事件向地政總署及規劃署了解情況。