涉黎智英欺詐案被捕　壹傳媒前執董丁家裕通宵扣查後准保

警方國家安全處人員昨日（2日）在中區拘捕壹傳媒前執行董事丁家裕，懷疑他與壹傳媒黎智英等10人涉嫌欺詐的案件有關，被押往中區警署，經過一晚通宵扣查，至今日下午3時35分獲准保釋，他在兩名人士陪同下離開警署，未有回應在場記者訪問，然後往信德中心方向離開；連同丁在內，該案已有11人被捕。

警方國安處人員於去年8月10日持法庭手令，大舉搜查《蘋果日報》位於將軍澳的廠房，並在全港多區拘捕10人，包括壹傳媒黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩，與及壹傳媒多名高層，指他們涉嫌違反港區國安法及詐騙等。

丁家裕(61歲)在壹傳媒任職長達18年，是集團老臣子，於2015年9月突然請辭，同時辭去集團營運總裁、財務總裁與薪酬委員會成員的職務。當時有證券分析員表示，事件耐人尋味，而高層「跳船」難免令投資者憂慮公司前景。

警方發言人表示，國家安全處經進一步調查後，昨日(２日)在中區拘捕一名61歲男子，涉嫌「欺詐」，被捕男子已獲准保釋，須於5月上旬向警方報到。