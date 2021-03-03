放寬殘疾泊位予照顧者惹傷殘組織反抗　運房局承諾增加泊位

運輸署1月底起，逐步開放路旁殘疾人士專用車位予持有「司機接載行動不便的殘疾人士泊車證明書」(持證照顧者)人士停泊車位，卻引起傷殘組織大力反對，認為會剝削原有傷殘駕駛者的權利，令原本已「一位難求」的殘疾泊位更難求。運輸及房屋局今(3日)回應時強調持證照顧者有必要使用該些泊位，並承諾會研究增加殘疾泊位，初步料可增1至2成。

據運房局呈交立法會文件提到，運輸署不時會收到身體殘疾而未能駕駛人士的申訴，指他們不符合「傷殘人士泊車許可證」的申請條件，而未能使用路旁殘疾人專用泊位，認為有關安排剝奪未能駕駛的殘疾人士使用殘疾人或下肢殘疾人士需靠椅代步及陪同者接載他們出行，故有實際需要使用空間較大的殘疾人士泊位。

該局表示，放寬持證照顧者可以殘疾泊位的安排已於1月29日生效，運輸署會在今年7月底並完成交通標誌更換工程，並已郵寄新的「泊車認明書」予持證人士使用。該局稱運輸署明白措施生效後，會增加對殘疾泊位的需求，故已在各區積極審視各類汽車泊位需求，同時在合適地點增加殘疾泊位，目前料可增加1至2成。