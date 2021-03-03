旅發局11億元計劃救亡　兩周內推「賞你住」「賞你遊2.0」

《財政預算案》預留7.65億港元予香港旅遊發展局重振旅遊業，旅發局今日（3日）公布新一年工作計劃，預料本港今年下半年可逐步重啟旅遊，局方將制定重啟旅遊的短中長期策略，包括短期將加推「賞你住」計劃，市民消費滿800港元即可換500港元酒店現金折扣；另外亦會加強大灣區推廣，將其推廣撥款增至1成，以吸引兩地旅客通關往來。

連同3.73億港元常規撥款，旅發局於2021/22年度共有11.38億港元的推廣開支，當中35%用於短期策略，包括帶動本地消費氣氛，推出加碼第二輪「賞你遊香港」計劃，名額會增加一倍至2萬個，亦會推出新計劃「賞你住」，市民到消費滿800元，可換取本地遊名額一個，或兌換500港元酒店折扣。

旅發局將撥款2000萬港元推出上述兩個計劃，分別有140多間酒店及200多間旅行社正申請參與，兩個計劃合共有4萬個優惠名額，至於推出日期則要視乎疫情發展，若持續平穩，望未來一兩個禮拜內能推出。而待電子消費券推出後，旅發局正研究市民消費後，是否也能回饋與旅遊相關的禮品。

另外，旅發局也會重整內地策略，增加大灣區的推廣資源，所涉及的推廣資源約佔總開支一成，包括吸引大灣區旅客來港，以及吸引國際旅客到訪大灣區及香港。旅發局同時預留4成開支會用於審視香港旅遊定位等中長期工作，局方亦會提升資助計劃，增加本港會展旅遊，冀望恢復郵輪旅遊等。

旅發局總幹事程鼎一表示，雖然全球各地已開始疫苗接種，但疫情仍然反覆，因此估計未來三至六個月，香港仍難以全面恢復跨境往來，但有機會與個別市場逐步重啟旅遊。根據外國情況，例如歐洲地區已經確認能於6月至7月夏天期間在區內重啟旅遊，相信本港旅遊業可於今年下半年或第四季逐步重啟。