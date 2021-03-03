自由度報告香港得52分歷來最差　台灣94分大陸9分

總部設在美國的國際性非政府組織「自由之家」（Freedom House），周三（3日）發表2021年全球自由度調查報告。香港的總評分比去年再跌3分至52分，是歷來最差，繼續屬於「局部自由」；中國大陸只有9分，屬於「不自由」；台灣則有94分，屬於「自由」。報告指，全球四分之三人口所在的國家及地區，自由正不斷倒退。

自由之家根據25項指標，評定195個國家及地區的民主自由情況，按分數分為「自由」、「局部自由」及「不自由」3個等級，100分滿分為最自由，其中「政治權利」的範疇佔40分，「公民自由」的範疇佔60分。結果顯示，73地的總分下跌，只有28地總分有所增加。有54地被列入不自由，涉及人口佔全球人口38%；只有20%人口住在獲評為自由的地方。

當中，芬蘭、挪威、瑞典均獲100分，澳洲97分，英國93分，美國亦跌3分至83分；香港在政治權利和公民自由範疇分別獲15和37分，總分仍比新加坡的48分高；榜尾的為敍利亞和西藏，只有0分。報告提到，香港自2013年自由一直嚴重倒退，近年爆發民主示威，中國日益加強政治干預，實施《港區國安法》等；又指美國亦出現不少警暴事件，不少國家評分下跌都歸因於出現新冠疫情。

● 部分國家及地區的分數（由高至低）

芬蘭、挪威、瑞典：100分

澳洲：97分

台灣：94分

英國：93分

美國：83分

香港：52分

新加坡：48分

中國大陸：9分

敍利亞、西藏：0分