政Whats噏：被裁定當選無效　區議員洪駿軒已向終院提上訴

民主黨觀塘翠屏選區區議員洪駿軒被指喺2019年區議會選舉期間，喺拉票傳單中抹黑對手鄭強峰以「假獨立」欺騙選民，之後鄭入稟高等法院提出選舉呈請。法庭上月裁定洪違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，屬非妥為當選，係首宗今屆區議員被取消資格嘅案件！洪今日(3日)接受查詢時話，佢已經喺法定限期最後一日、即2月24日向終審法院提出上訴，不過坦言對於終院批出上訴許可嘅信心只得「一半半」。

原訟庭法官上月2日頒布書面判詞，話案件主要嘅爭議點係鄭強峰指洪喺拉票傳單上寫上鄭「報稱獨立」係誤導選民，並話鄭一直有公開自己係「創建力量」及「公屋聯會」成員，從來冇報稱獨立。而洪一方就話「獨立」可以有好多意思，可以解釋為鄭聲稱唔隸屬任何政黨或組織。但係法官認為，選舉參選人聲稱「獨立」參選，並冇任何法律定義，而鄭又的確從來冇公開聲稱自己獨立，所以認為洪嘅傳單的確有發布涉及鄭嘅誤導陳述，係違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，裁定洪係非妥為當選。

而喺現行機制下，如果洪唔同意有關裁決，需要喺原訟法庭發出書面判決當日後14個工作日內提出上訴，即上月24日之前。佢今日接受東網記者查詢時就話，已經喺限期最後一日向終院提出上訴。至於點解咁遲先提出申請呢？佢就話要同律師研究點樣處理，及考慮時局變化等問題先做決定喎。