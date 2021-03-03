智障青年持鐵筆遇查被起訴　因控方未能證非法意圖脫罪

831事件後2個月有人在太子示威，期間一名青年被指手持兩枝鐵筆，遇警截查時又轉身逃跑，被控管有任何物品意圖摧毀或損壞財物，他否認控罪，經審訊後今（3日）在西九龍法院被裁定罪名不成立。裁判官劉淑嫻指，涉案鐵筆由報紙包裹著，加上案發現場附近沒有發生不法事件，控方未能證明被告攜帶鐵筆是有非法意圖。

21歲被告曾進威，在髮型屋任職髮型師助手。他持殘疾人士登記證，是一名智障人士。他被控於2019年10月31日，在旺角道與上海街交界管有2枝鐵筆。

控方案情指，當晚防暴警被派遣到旺角執勤。期間有警員見穿黑色衣物、孭背囊的被告，手持2枝包裹着報紙的鐵筆步行，覺得可疑遂上前喝停他。被告此時卻轉身逃跑，惟最終被制服，警員在他的背囊搜獲手套、頭套等物品。辯方則指鐵筆是被告向人借來拆家中櫥櫃，當日下班後準備交還，其餘物品則是工作之用。

裁判官裁決時指，案發現場附近沒有發生堵路或不法事件，涉案鐵筆由報紙包裹着，而被告背囊內沒有報紙，反映他是在出門前已經將鐵筆包好，認為被告交還鐵筆的說法合理。而考慮到被告患有智障，警員當時又手持盾牌及長槍，故不排除被告有機會因害怕而奔跑，裁定控方未能在毫無合理疑點下舉證。