紅VAN申請加入2元乘車優惠手續繁複　業界倡簡化程序

政府早前宣布放寬長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元優惠計劃）門檻，由現行的65歲下調至60歲，並將計劃擴展至紅色小巴、街渡以及電車，政府今日(3日)就計劃安排及運行詳情向紅色小巴業界作簡介，有業界代表對計劃表示歡迎，預計實施後生意將會有近3成增長，盼申請審批程序不要太繁複，免得令業界卻步。

政府決定將2元乘車優惠擴展至紅色小巴，並向業界講解詳情，紅色小巴承辦商若參與計劃，要向運輸署登記路線起點、終點及票價，並安裝八達通機以按預設的登記票價計算發還差額，另外須定期交報，以求符合審計要求。

申請程序需進行財政審核、繳交營業狀況報告，並由車主簽訂至少6個月的參與計劃合約，安裝八達通機方面，租機費用為每日9港元，首年轄免收費，而八達通公司亦會每1000港元收取10港元的服務費，若紅巴作出加價決定，需於加價前4星期通知運輸署，並通過審批才可加價。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，紅色小巴多於較多長者居住的地區，惟過去被巴士搶佔不少紅色小巴路線，令生意大減，業界已爭取納入2元乘車計劃多年，現時全港有約1,070多輛紅色小巴，但當中只有約150至160輛紅色小巴設有八達通機，僅佔約15%，而安裝八達通機每日開支估計增加約百多港元，但即使如此，因「小巴生意已跌入低谷」，認為計劃能令客源回升30%，故此「仍有好多人都想參加」。

他續指，參加該計劃的路線需受該署監管，包括路線及收費等，亦要經會計師樓核實，加上又車主簽訂合約，手續、程序眾多，希望申請、審批程序可簡化，省卻繁複步驟，免得令業界卻步。