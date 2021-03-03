鰂魚涌原址換地申請獲批　發展商擬設行人通道駁海濱長廊

發展局今(3日)公布，行政長官會同行政會議已通過2幅鰂魚涌海裕街的私人地段業權人的原址換地申請，涉地約2.7萬平方呎。日後該地將興建5幢酒店和辦公室用途的建築物，地面亦設一條24小時開放的公眾行人通道，接駁海裕街和海濱長廊。

發展局表示，相關業權人按十足市值繳付地價後，可在重新獲批地段進行海濱休閒、旅遊及商業發展。業權人須在發展有關項目時，在重新獲批地段範圍外一併興建合共約6.8萬平方呎、24小時開放的公眾休憩空間。業權人另須興建一條長290米及闊6米、連接海濱地帶和鰂魚涌腹地的有蓋行人天橋。此天橋料可改善內陸地帶與海濱的通達性，大幅縮短步行距離最多達500米，即約8分鐘步程。政府將與業權人繼續跟進換地的後期工作，包括擬定最終地契條款，並在業權人接納及繳付按現行機制評估的土地補價後，完成換地程序並展開發展。

上述原私人地段本來只限作工業或倉庫用途，至2003年才改劃為休憩用地地帶和其他指定用途地帶。業權人於2001年獲批出建築圖則，以興建一幢樓高25層的工廈，結果引起公眾反對。發展局於2018年接觸業權人，向行政長官會同行政會議申請批准換地。當時有地區人士直斥當局有官商勾結之嫌，又不滿擬建建築物設計遮擋景觀。