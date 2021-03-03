政Whats噏：被批反增印花稅是走精面　張華峰斥盲目攻擊挑起矛盾

政府喺財政預算案中建議上調股票印花稅，引起金融業界不滿。但早前就有評論員話金融界反對調升股票印花稅係「獨肥不想拔一毛」，指金融服務業界議員張華峰(肥老闆)反對印花稅係「走精面」，肥老闆隨即就隔空反駁，喺社交平台撰文話大家觀點可以不一，但一定要客觀、理性議事喇。

肥老闆喺Facebook貼文話，有評論員矛頭直指佢「空言反對」加股票印花稅、「聰明的代議士」應提出可行替代方案。肥佬闆隨即唔忿氣兼反駁話，有人罔顧客觀事實，對香港金融界同佢作出無理指摘及攻擊，實在「是可忍，孰不可忍」。佢解釋話早喺財政預算諮詢階段，已經聯同金融服務界人士多次向政府力呈反對調加印花稅嘅理據，仲強調政府要增加收入嘅話，就應該做大金融市場呢個餅，咁先至係增加收入嘅正道。

對於盲目批評，肥老闆話公道自在人心，認為大家觀點可以不一，但強調作為評論員應該客觀、理性議事同埋尊重事實。佢仲話盲目攻擊他人會挑起矛盾、製造是非，最終只會自毀聲譽咋！