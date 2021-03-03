東鐵線新信號系統傳「失控」半分鐘　港鐵承認顯示屏出問題

東鐵線新信號系統驚傳「失控」事件！東鐵線啟用新信號系統不足1個月即爆出連串意外，包括「假衝燈」、系統誤判距離等事故。消息指，有不少東鐵線列車車長昨日(2日)在下午5時左右，在行車時間駕駛列車時，接獲控制中心通知，指中心「失去控制」，約持約半分鐘後回復正常。港鐵承認昨午東鐵線信號系統顯示屏，有大約30秒內未能顯示個別路段的車務運作資訊，工程團隊已經聯絡系統承辦商調查及跟進事件。

有東鐵線列車長長表示，昨日下午駕駛列車時，接獲控制室通知，指控制室失去控制，並叫車長若在車站就不要開車，如果在路途中的列車，能繼續前行則繼續行，歷時約30秒才被告知取回控制。車長形容控制中心通知時，聲線提高、有些急促，明顯相當緊張。

該名車長稱不知道控制室發生甚麼情況，但稱今次事件是東鐵線轉用新系統後第一次發生，認為當聽到「失去控制」時，以為會即時停車，亦認為停車是最安全的。

港鐵回應時指昨日下午約5時40分，車務控制中心東鐵線信號系統顯示屏，有大約30秒內未能顯示個別路段的車務運作資訊，期間新信號系統的自動列車操作及自動列車保護系統一直維持正常運作，確保列車安全營運。港鐵稱當時按照既定程序，控制中心人員即時透過通訊系統聯絡相關路段的列車車長，確認行車狀況及提供行車指引，事件並不涉及列車營運安全，亦不影響列車服務。就瞬間部分個別路段的車務運作資訊沒有於顯示屏上顯示，工程團隊已經聯絡系統承辦商調查及跟進事件。

鐵路工會聯合會主席林偉強指有關的事故是信號故障，在新糸統或新線路不時有發生，對安全並沒有構成影響，但對控制中心及車長必會構成更大的工作壓力，要求港鐵督促承辦商盡早處理有關問題。

新信號系統在測試時已屢次出現意外，包括去年5月發生有列車在車務控制中心顯示屏失蹤，其後更發生「入錯線」事件，港鐵一度在啟用前夕臨門煞停計劃，事後成立獨立調查委員會。新信號系統最終於上月初啟用，惟仍傳出多宗事故，包括啟用首日即因信號系統問題而出現延誤、多次「假衝燈」事件及誤判距離事件等。