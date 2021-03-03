海上垃圾問題嚴峻　議員建議獲判社服令者須清理

本港環境生態問題多多，清潔垃圾的工作卻政出多門，有議員認為，警方在前年的反修例風波拘捕了超過1萬人，部分人已陸續進入司法程序，建議當局及司法體系對罪行嚴重者判監及嚴懲外，亦可考慮判感化令及社會服務令，而安排社服令人士清潔街道及海上垃圾，更能夠讓他們回饋社區、將功補過。

在已判刑的反修例案件中，有承認了侮辱國旗、噴漆毀壞公物或刑毀政見不同餐廳的年輕被告，都被法庭判處社服令。據社會福利署的資料，在2019至2020年度，社會服務令計劃中監管個案宗數為1,975宗，當中有1,315宗順利完成，39宗未能順利完成，同期感化服務中的監管個案宗數為2,824宗，當中1,171宗順利完成，111宗未能順利完成。

社服令的原意本有讓違法者透過無償的工作回饋社會，近年本港受鼠患困擾，街道及海上垃圾亦是地區大問題，議員葛珮帆建議，當局應安排被判社服令的被告協助清潔社區，她指出，讓被判社服令的被告清潔海上垃圾是一個相當好的提議，現時不少市民不明白社會服務令的內容，而若在服務令工作中加入環境衞生、清理垃圾的元素，相信既可改善香港的環境，亦可以協助犯事者改過自新。

據警方的資料，由前年6月9日今年1月31日，警方於各區示威活動中共拘捕10,234，當中警方已檢控2,456人，而截至令年1月31日，有2,457人已經或正在司法程序處理的人士當中，其中829人須承擔法律後果，包括565人被定罪、256人須簽保守行為、4人被判照顧或保護令及4人藐視法庭（民事程序），而49人則獲撤銷控罪、156人審訊後無罪釋放，其餘人士的司法程序仍在進行中。另外有19人經警司警誡後被釋放。