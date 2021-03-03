公屋聯會促設標準租約範本　規管劏房租務減爭拗

本港劏房戶被迫捱貴租及濫收水電費，備受關注。政府早前成立劏房租務管制研究工作小組，將於本月尾向政府提交報告。公屋聯會今(3日)建議政府制定標準租約範本，而租約可採取「2+2+2」模式，即每兩年為一個租約期，租賃期內如有特殊原因或租客未能如期交租，便可提早解除租約，否則租客可獲優先續租權。另外，聯會就劏房安裝獨立電錶可行性作調查，發現近80%受訪大廈法團不同意業主在公共地方安裝電錶。

公屋聯會認為應由政府制定標準租約範本，列明業主與租客權利及責任，減低雙方爭拗，並在簽署租約後一個月內，由業主安排打釐印，費用由業主及租客攤分，成為具法律效力的文件，否則租約便告失效。如涉及違規出租單位，建議須負上法律刑責，以收阻嚇之用。聯會又指出，現時政府沒有統計劏房戶入息指數變化，故難按其入息釐定加租幅度，故建議採用房屋委員會的租金調整機制，作為劏房加租幅度指標，並設加租封頂上限不多於10%。

聯會就業主立案法團對劏房單位安裝獨立電錶可行性，於1至2月期間，寄發問卷予觀塘及深水埗60年樓齡內並已成立法團的住宅及工商大廈，共收回約40份有效問卷，結果發現近80%法團不同意業主在公共地方提出申請安裝獨立電錶，當中80%擔心影響大廈電力安全。聯會認為，如強制要求業主為劏房租戶安裝獨立電錶，可能因大廈業主立案法團反對而受阻，建議以分攤方式，按劏房單位的出租數量及面積比例，住戶須承擔相等份額的電力費用，並應把相關計算方式載於租約之中，藉此清晰釐定收費。長遠亦應要求日後從事劏房租賃的業主，為單位安裝獨立電錶。