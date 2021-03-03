政Whats噏：建制區議員扮探監被狠批　林偉文反駁：無含沙射影

47名發起或者參與民主派「35+」嘅初選人士，涉嫌違反《港區國安法》正在提訊。當中有18人係現任區議員，呢幾日都無法出席區議會會議。灣仔區建制派區議員林偉文利用會議室嘅防疫膠板，當做探監玻璃板，被狠批「他朝君體也相同」。林就反駁言者無心，並無含沙射影。

灣仔區議會撥款及常務委員會尋日(2日)召開會議，當區建制派區議員林偉文竟然利用5分鐘嘅休會時間，大玩「監獄風雲」。佢隔住防疫膠板，問兩名泛民區議員張嘉莉同李永財「點呀？呢排身體點啊？」張同李笑住答，林偉文對面嘅空位，即係另一建制派區議員謝偉俊唔喺到喎。之不過，林偉文再繼續講「諮詢吓律師意見，嗰單嘢搞成點先？」

林偉文回應東網查詢話，「言者無心、聽者有意」，一向都講緊啲膠板好似探監玻璃板，絕對無含沙射影。不過若然大家咁「玻璃心」，就好難照顧咁多人嘅諗法喇！佢被狠批係喺人哋傷口上灑鹽，有網民問「咁樣仲係咪人？」又話君子唔會乘人之危，有返少少人性都唔會咁做。

而陪林一齊玩嘅兩位泛民區議員張嘉莉同李永財，亦被批評當同伴受審時，仍然嬉皮笑臉，行為令人作嘔。另一民主派區議員陳鈺琳就話睇在眼內真係笑唔出，仲嬲到喊添喎。