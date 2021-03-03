台灣進口幼兒食品被揭用工業氮　食安中心籲停售

台灣知名食品「樂扉寶寶米餅」公司遭前員工舉報，指該公司為節省成本，違法以工業用氮氣填充包裝，且工廠衞生環境惡劣，充斥老鼠屍體、糞便及蟑螂。食物環境衞生署食物安全中心今日(3日)呼籲市民不要食用數款該公司生產的進口包裝米餅，中心會就事件最新發展通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動，又呼籲業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

有問題的產品分別為「樂扉有機胡蘿蔔米餅」、「樂扉有機南瓜米餅」、「樂扉有機菠菜米餅」、「樂扉有機香蕉米餅」、「樂扉有機蘋果米餅」、「樂扉有機黑糯米(紫米)餅」，品牌為「樂扉」、來源地為台灣、製造商為「展裕國際有限公司」、並由「富健企業有限公司」獨家進口。製作或包裝食品時採用非食品級別的氮氣，不能排除對消費者健康有不良影響。

中心表示，早前留意到上述食品製造商的公告及傳媒報道，指上述產品懷疑使用了非食用級別的氮氣填充包裝，正進行回收。中心隨即向台灣當局了解事件，並聯絡本地主要進口商和零售商跟進。中心已要求進口商富健企業有限公司及相關零售商停售受影響產品。進口商亦已按中心指示展開回收。