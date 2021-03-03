黃錦星：每8輛新登記私家車　1輛為電動車

環境局將在本月公布本港首份電動車普及化路線圖，包括在2035年或以前停止新登記燃油私家車。環境局局長黃錦星今(3日)在電台節目稱，政府現時訂下2035年只容許電動車或新能源車登記，而非混能車，認為措施較外地進取。他指近年本港電動車比例愈來愈高，無論是電動車品牌，中下價錢電動車的數目亦有增加，去年每8輛新登記私家車就有1輛為電動車，比例是除內地以外，亞洲城市中最高。

黃錦星又說，若要將電動車普及化，應以住所及工作地方提供充電設施為本。他指10年前已訂明新建樓宇的停車場提供充電配備配電板、配電箱、電纜等基礎條件下，可獲給予總樓面面積豁免，另於去年推出20億港元「EV屋苑充電易資助計劃」，資助停車場安裝電動車充電基礎設施，計劃在3年內提升全港6萬個車位。截至本星期已收到超過200份申請，覆蓋超過5.5萬個車位，有100多宗申請已透過兩間電力公司檢視電力狀況，解決硬件問題後申請參與計劃。

對於《財政預算案》提出向回收基金增撥10億港元，並把延長申請期至2027年，黃錦星預計有1000間回收從業公司，包括中小企可受惠，相信可惠及數以千計就業機會。由於近年多國收緊廢料進口限制，他期望撥款可一方面減低堆填區壓力，另一方面在疫情下推動綠色就業。