11個指明地方強檢　包括嘉里控股有限公司

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求於指定期間曾身處11個指明地方的人士接受檢測，當中包括港鰂魚涌英皇道683號嘉里中心32樓嘉里控股有限公司。

如有住宅(包括商住兩用)大廈新增1宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現1宗或以上確診個案，便會被納入強制檢測公告。

按上述準則，今日(3日)有10個指明地方納入強制檢測公告。另外，由於觀塘秀豐街5號秀明小學有員工確診，考慮到學生可能會有較高感染風險，因此除員工外，學生亦須強制檢測。

11個指明地方要強檢

1. 葵涌葵盛西邨第6座

2. 薄扶林置富道11號置富花園富恒苑(H-11座)

3. 馬鞍山錦豐苑錦蘭閣

4. 何文田亞皆老街204號君柏第1座

5. 將軍澳日出康城緻藍天翠堤(2座)

6. 中環雲咸街15-17號萬祥大廈2樓Pherform Limited

7. 九龍灣宏遠街1號一號九龍20樓理光(香港)有限公司

8. 青衣航運路38號招商局物流中心9-10樓DHL Express (Hong Kong) Limited

9. 鰂魚涌英皇道683號嘉里中心32樓嘉里控股有限公司

10. 赤鱲角航展道航天城停車場內的海悅建築工程有限公司臨時辦公室

11. 觀塘秀豐街5號秀明小學