兩宗接種疫苗後送院個案　情況穩定毋須留院

政府晚上表示有兩宗接種疫苗後的送院個案，其中1名63歲女子到中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到眩暈、頭痛、噁心及胸痛。她於下午4時38 分送往律敦治醫院。經治療及觀察後，情況穩定，毋須留院。

另一名61歲女子到中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到心悸、眩暈及血壓上升。她於下午7時17分送往律敦治醫院。經治療及觀察後，情況穩定，毋須留院。

而截至今日(3日)下午8時的過去24小時，約有11700名市民接種第一劑科興疫苗，當中約4300人在5間社區疫苗接種中心接種，而約6900人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。自2月22日以來累計約51800名人士接種了第一劑科興疫苗。

另外，截至今日下午8時的過去24小時，約有12300名市民在網上預約接種第一劑和第二劑科興疫苗。自2月23日以來，累計約256000名人士預約接種科興疫苗。此外，由今日上午9時至下午8時，約有91200名市民在網上預約接種第一劑和第二劑復必泰疫苗。

今日在5間社區疫苗接種中心預約接種科興疫苗的整體接種率為92%，即8%人「甩底」。