何志平專欄：吮廱舐痔

英國政客的虛偽嘴臉，令人嘆為觀止。英國的老朋友也看不過眼，來電大吐感受。「美斯」（假名）是倫敦的退休銀行家，工黨的支持者。他說：「英國脫歐後，各種後遺症陸續浮現出來，各行各業都飽受影響，再加上疫情沒完沒了的打擊，經濟發展斷崖式的下沉，英國本應尋求在世界各地各範圍內達成貿易協議。但是，這帝國不但沒在跟中國建立更密切的夥伴關係，還隨着華盛頓的指揮棒起舞，奉行激進的反北京政策，漠視它可能要為這抉擇付出高昂的代價，叫苦受害的是英國人民！一年多以前，首相約翰遜告訴習近平說：『我愛中國』，承諾加強與北京的經濟聯繫，為英國脫歐後貿易發展鋪墊後路。」

「一年後，當新任美國總統拜登正在調整特朗普整天向北京攻擊的激言惡語，這邊廂的英國卻滿懷敵意的不斷跟中國過不去找麻煩。首先是吊銷中國中央電視英文台的英國廣播許可證，然後宣布有3名中國記者被視作間諜而被驅逐出英國，並宣布有200名在英國的學者因與中國聯繫而正面臨調查。英國廣播公司也不斷的重點報道中國新疆維吾爾人的情況。英國政府針對中國的一連串動作是充滿誤導性和敵意的挑釁，這些都不是巧合的空穴來風。明顯地，英國在脫歐後的路線上，終於做了抉擇：棄掉了歐盟的鐵哥兒，歐盟跑不了的就在隔壁，再靠着華盛頓便可以另闢天地。於是英國便心甘情願當美國的奴才打手，對北京採取超理性的對立強硬態度。這是一個錯誤的決定，一個爛透的選擇！約翰遜忘記了他原來的判斷：中國崛起的勢頭銳不可當，是英國脫歐後理所當然要爭取的經濟夥伴。來自華盛頓的壓力和唬弄，加上英國對香港這前殖民地念念不忘的懷戀，英國忘了怎樣重塑自己的角色和定位，而被忽悠以為可以歷史重演的回到太平洋大國那樣的『日不落帝國』的浪漫回憶裏去！當英國經濟政治正在往廢墟裏走的同時，它還以為這是19世紀一樣，英國可以帶着列強向中國開出條件劃下死線！」

紳士朋友意猶未盡的再說：「反中國的敍述是多方面和全方位的，最突出的莫如英國廣播公司如何和利用『誇大及宣傳暴行』來打造虛假共識，而成為加劇對北京敵對情緒的主要宣傳洗腦工具，不斷的炒作、炒作、又炒作新疆問題，以締造增強對中國反感敵視的公眾情緒。當受到北京的批評時，該廣播公司自稱是公正的，是『世界上最值得信任的國際廣播公司』！真的是侮辱了公眾的智慧！多年前，洗腦宣傳專家『庫爾』出版了一部歷史百科全書《宣傳和說服眾生》詳細介紹了英國廣播公司悠久的為配合英國政府的政策而制訂公司的宣傳路向；『英國的獨有方式』不是明示圖形，明刀明槍的正面攻擊批評，而是含蓄低調的『餵養』影射的藝術。例如在為英軍參與美國軍事入侵伊拉克時護航，英國廣播公司不停的大力宣傳放大薩達姆的暴行，引來公眾恐懼和蔑視，而讓英美的戰爭劣行廣開道德高地的大門。現在廣播公司也正在為英國政府爭取與中國重置關係的籌碼。而在一眾政客推波助瀾之下，英國脫歐後被推上扶美抗中的路上來，聯同英語系列的國家，以抗衡阻止北京改變現狀為使命！但英國從中又可以得到些甚麼呢？英國人是最現實的勢利商人，一切都是以自己利益為至上的考慮。英國真的要重新成為太平洋大國的歐洲國家嗎？這簡直是個春秋大夢！英國2020年生產力下降了11％並仍在萎縮，對歐盟國家的出口下降了68%；老是為別人作嫁衣裳爛頭蟀只會自斷財路！還是以為抱着華盛頓的大腿這些經濟活力就會賺回來嗎？」

我想起《莊子‧列御寇》裏宋人曹商的故事：「為山姆大叔吮廱舐痔，不失帝國商人的本色！」