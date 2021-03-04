紅磡天台屋遭縱火　南亞漢「跑酷」式跳越鄰廈逃生

紅磡天台屋火警，南亞漢冒險跳過毗鄰大廈保命。現場華豐街7至8號衡豐樓天台，昨晚(3日)11時許，8樓天台一間鐵皮屋有雜物起火，濃煙充天，且傳出爆炸聲響，多名街坊於睡夢中驚醒並報警求助。消防接報到場，開動2條喉及調派2隊煙帽隊灌救，約30分鐘後將火救熄。警方封鎖現場，意外中約20名住客自行疏散到安全位置，火警中無人受傷，消防正調查起火原因。

現場消息指，有人目睹火警發生時，由於起火天台屋冒出大量濃煙，屋內有一名南亞漢爬出窗外坐於晾衫架上逃生保命，惟濃煙不斷由窗外噴出，南亞漢為保命冒險如「跑酷」式跳過3米外的毗鄰大廈逃生，他並無受傷，在場協助警員調查。

消防經調查後，於現場發現有4處火頭，天台有3間屋，其中一間屋首先起火，樓梯亦有火頭，相信火警有可疑，列作縱火交警方調查。

2012年不少青少年潮興玩「跑酷」（Parkour），他們跨矮牆、躍高欄的極限運動，藉以挑戰自己勇氣，部分還嫌未夠刺激，竟跳出馬路，甚至於唐樓天台邊緣，高速打空翻凌空轉身，又跨過圍欄打側手翻落地，還將「威水史」上載上網，吸引不少網民躍躍欲試。因此類活動近乎玩命，一旦用錯力或跣腳，隨時飛墮落街，粉身碎骨，專家警告市民切勿盲目跟風。

源自法國的「跑酷」（Parkour），又稱「城市疾走」或「行動的藝術」，由年前一套電影「因咩差事跳跳跳」引起熱潮，玩者會作出跨牆及跳欄的運動，部分人為求刺激，更在天台邊緣疾跑，打空翻等，因旁邊沒有圍欄，一旦不慎跣腳，便會墮樓，十分危險。