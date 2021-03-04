QS公布世界大學學科排行榜　港大在亞洲排第5

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布最新的「世界大學學科排行榜」。香港大學被多個地區的高等學府超越，其中新加坡國立大學有37個課程排行首50名，是眾多亞洲大學中最多；東京大學、北京大學及首爾大學緊隨其後，分別有36、34及32個課程排行首50名；而港大則在亞洲排第5，共有28個課程，當中以牙科表現最佳，由去年的第4位上升至第3位。

QS就全球1440間大學、共51個學術領域近1.4萬個課程進行分析，在眾多亞洲的大學中，新加坡國立大學有37個學科在其領域中排行首50位，港大有28個課程排行首50名，是本港大學中表現最佳，香港中文大學亦有19個課程排行首50名。另外，QS為各間大學在不同學術領域進行排名，在本港9所大專院校中，港大牙科表現最佳，由去年的第4位上升至第3位。

香港理工大學的酒店與休閒管理方面表現最佳，排行第9位，但較去年的第7位下跌了2位。香港演藝學院在表演藝術方面，亦由去年排行第7位，跌至今年的第10位。香港浸會大學有多個學術領域亦錄得較大跌幅，在電腦科學及資訊系統方面，由去年的301至360位，下跌至401至450位，在環境科學方面，亦由301至350位，下跌至401位至450位；數學學科則由201至250位，下跌至301至350位。

QS智庫高級副總裁Ben Sowter表示，今次排名可見香港仍擁有世界級的高等教育體系，但隨着全球競爭日益激烈，任何大學或政府都不能自滿，只有在網上教學及面授課堂仍能保持水準的大學，才能成功。他又指，當學生對網上學習的需求日益增加，而大學教育資助委員會投放1.65億元以改善網上學習質素，是對大學維持競爭力及吸引力的必要投資。