靈活生意手法　體貼專業服務　永聯貿易推廣燃油行業年輕化

永聯貿易（香港）有限公司是香港燃油貿易行業的生力軍，成立於2019年，僅兩年時間已得到不少客戶認同，皆因公司以相宜價格和吸引的條件，向亞太地區商業港口、錨地和近海地點的船舶供應船用原油產品，並提供一站式的運輸及售後服務。今年，永聯貿易於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎2020」獲得「超卓燃油貿易大獎」，以表揚永聯貿易在燃油供應服務方面的出色成績。

永聯貿易的業務主要是燃油批發，向油商買入幾千噸至幾萬噸的燃油，然後再批發給貿易公司。在不同的港口有大量遠洋的漁船、轉口貿易貨船、拖船等，一出海就要幾個月至大半年，需要在鄰近的港口找尋燃油的供應，永聯貿易就是其中的供應商，主要負責台灣、新加坡及香港等地的燃油供應。永聯貿易（香港）有限公司董事邱智納認為公司業務能夠快速增長，經驗及管理技巧是主要原因，另一因素是他喜歡聘用年輕人，「燃油行業一向都是家族傳承或同行介紹，我自己都是機緣巧合下認識了一位60多歲的師傅，由他教導我做燃油生意的方法。我希望多些年輕人可以加入這個行業，他們反應快、頭腦靈活，對油價具敏銳度，只要肯學肯做，必定為行業帶來新景象。」

永聯貿易在發展過程中也遇上了不少挑戰，慶幸憑着經驗冷靜處理，跨過重重波折。「2020年對燃油行業的最大衝擊，莫過於沙特阿拉伯以降價和增產方式報復俄羅斯，令油價一夜間跌了百分之三十，甚至跌到負油價。對我們來說是一個很大的挫折，幸好後來積極處理，爭取多些生意，而數個月後油價亦有所回升，虧損沒想像中嚴重。」2020年因疫情關係，有不少大型燃油公司亦面臨倒閉，邱先生表示他們抱着穩守突擊的心態去經營，有些公司因疫情而不做生意，令他們有新客戶接洽，生意反而增加。「疫情的影響其實不算太大，因很多船隻仍需要運行，燃油需求仍然持續。」

對於燃油行業的前景，邱先生表示相當樂觀，「根據國際標準，燃料要低含硫量，近年有不同技術使柴油及汽油更環保，令傳統燃油繼續被採用，未來二、三十年仍是世界不可或缺的產品。除燃油外，天然氣會成為世界主導的能源，長遠來說，公司希望在能源業作多方面發展，增加多些新產品。」短期目標方面，邱先生希望在香港區參與多些海上加油業務，因香港是轉口貿易的優良港口，很多貨船、轉口貿易船隻都會在此加油及補給。現時他們每個月平均做2至3萬噸燃油生意，期望下年會增至4萬噸。「我們和舊派公司主張好價才賣有分別，因油價難以預計，我們會選擇增加交易量，這亦是客戶增加的原因。」在配套方面，他們會增加加油船隻，並和油商及本地Trading House溝通，希望於不久將來無論在香港或亞洲區都會得到更多公司認識。

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